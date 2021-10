Porto-Milan, il CorSport boccia Brych: fa una cosa e ne sbaglia due, voto 4

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina boccia la gara del tedesco Felix Brych, arbitro che ha diretto la sfida di Champions fra Porto e Milan. "Dici Brych e pensi al disastro", titola il quotidiano. Resta da capire cosa ci trovano (e ora cosa ci trova Rosetti, Gran Capo degli arbitri Uefa) in questo avvocato di Monaco di Baviera: ogni volta che fa una cosa, ne sbaglia due. Lo avevamo lasciato - riferendoci alle squadre italiane - alla pessima semifinale contro la Spagna all’Europeo e all’altrettanto pessima partita dell’Atalanta contro lo Young Boys a fine settembre.

Ieri Brych s’è superato: gol del Porto da annullare per un fallo netto su Bennacer (Taremi punta Bennacer, lo guarda mentre il pallone è alto, poi si butta su di lui colpendolo dietro la schiena. Non solo è fallo, ma sarebbe da OFR tanto è netto, verificare se nel VOR non stessero giocando a Risiko), poi un possibile rigore per i portoghesi. In mezzo, tante scelte da dilettante (come si fa a far rientrare un giocatore, Wendell nel caso, che è fuori dal campo con l’azione che transita da lì?). Voto 4 per il tedesco.