Porto-Milan, la probabile formazione rossonera a due giorni dal match

Mancano circa 48 ore al match tra Porto e Milan di martedì alle 20:45, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Le idee di Pioli sulla formazione, però, sono abbastanza chiare anche perché, di fatto, c'è davvero poca possibilità di scelta. 4-2-3-1 solito: Tatarusanu in porta, Kalulu a destra e Calabria a sinistra, Tomori e Kjaer centrali, in mezzo Tonali e Bennacer (Kessie è squalificato), con Giroud unica punta supportato da Saelemaekers a destra, Leao a sinistra e Krunic al centro. Rebic, con ogni probabilità, non sarà del match dopo gli esami clinici a cui si è sottoposto oggi, mentre Ibrahimovic si accomoderà in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli