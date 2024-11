Portogallo ai quarti di Nations: in quattro dispensati dal prossimo impegno. Leao rimane

vedi letture

Il Portogallo con una netta vittoria interna contro il Portogallo per 5-1 - con tutti i gol segnati nella ripresa - si è garantito l'accesso automatico ai quarti di finale di Nations League. Questo risultato rende inutile l'ultima partita del girone che i lusitani giocheranno tra pochi giorni contro la Croazia. Per questa ragione il CT Roberto Martinez ha deciso di dispensare quattro giocatori dalla prossima trasferta, sia per non spremerli troppo che per far spazio a qualche giovane: si tratta di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto. Rimane invece con la squadra Rafael Leao, calciatore del Milan, che ieri contro la Polonia ha aperto le danze con un gol.

Le parole del CT Roberto Martinez in conferenza stampa: "Lasciamo andare quattro giocatori: Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, che ha ricevuto un cartellino giallo. A parte Tiago Djaló, abbiamo già dei giocatori dell'Under 21 che hanno lavorato con noi. Fábio Silva e Quenda si uniscono alla squadra"