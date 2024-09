Portogallo-Croazia, le formazioni ufficiali: Leao titolare nel tridente d'attacco dei lusitani

Dopo un inizio di stagione complicato, nonostante l'assist ed il gol, Rafael Leao vuole iniziare a scacciare via tutte le critiche a partire dalla partita di questa sera con il Portogallo. Il 10 del Milan, infatti, è stato inserito da Roberto Martinez nel tridente d'attacco titolare composto da CR7 e Pedro Neto per la sfida di questa sera contro la Croazia, valida per la prima giornata del Gruppo A di Nations League.

PORTOGALLO-CROAZIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Silva, Vitinha, Fernandes; Neto, Ronaldo, Leao. All. Martinez. A disp.: Sá, Rui Silva, Antonio Silva, Semedo, Palhinha, Veiga, Ruben Neves, Joao Neves, Gonçalves, Felix, Trincao, Jota.

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Jakic, Modric, Baturina, Kovacic, Sosa; Pasalic, Kramaric. All. Dalic. A disp.: Labrovic, Kotarski, Caleta-Car, Moro, Perisic, Ivanusec, L.Sucic, Pjaca, P.Sucic, Budimir, Matanovic, Petkovic.