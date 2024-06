Portogallo, Leao verso la Turchia: "Squadra di qualità e pericolosa. Calhanoglu e Arda Guler..."

Presente in conferenza stampa alla vigilia del secondo turno del Gruppo F di Euro 2024 contro la Turchia, il numero 10 del Milan Rafael Leao ha preso parola per dare qualche anticipazione sull'incontro che attende il suo Portogallo: "È una partita importante contro una squadra che ha qualità individuale. Sono pericolosi, non possiamo concedere loro troppo spazio perché possono fare la differenza. Credo che abbiamo studiato bene quello che ci ha chiesto il mister. Sarà una partita completamente diversa (rispetto all'esordio con la Repubblica Ceca, ndr), credo che avremo più spazio e sarà un bello spettacolo. Ovviamente - ha detto l'ala sinistra - andremo a vincere, anche se manca ancora una partita".

Sui giocatori chiave della Turchia non ha avuto dubbi: "Çalhanoglu può fare la differenza, è un giocatore con molta qualità, tira molto bene ed è pericoloso dai calci piazzati. Arda Güler può già fare la differenza e gioca nel Real Madrid. Anche Yilmaz è molto veloce. Penso che questi siano i giocatori che possono fare la differenza nella squadra turca", la chiosa del portoghese.

Sarà una partita bollente per i tifosi turchi attesi domani al Signal Iduna Park di Dortmund, si parla di circa 30.000-40.000 persone: "Sappiamo che sarà un'atmosfera difficile e diversa, ma avremo il sostegno dei portoghesi qui in Germania perché sarà una partita importante e decisiva per il nostro cammino. Conto sul sostegno di tutti", le parole riprese da Record.