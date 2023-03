MilanNews.it

Alle 20.45, il Portogallo di Rafael Leao affronterà a Lisbona il Liechtenstein in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Nella formazione titolare scelta dal ct della nazionale portoghese Roberto Martinez non è presente il giovane attaccante del Milan: in attacco spazio infatti a Joao Felix e a Cristiano Ronaldo.