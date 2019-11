Portogallo U21, Leao assistman in Norvegia poi esce dopo 35 minuti

Il Portogallo Under 21 di Leao è in vantaggio per 0-2 sulla Norvegia al Marienlyst Stadion di Drammen. L'attaccante milanista si è reso protagonista di un pregevole assist a Jota in occasione del momentaneo 0-2 dei lusitani, scattando sul filo del fuorigioco e servendo un preciso passaggio arretrato al centro dell'area una volta arrivato sul fondo. Leao, però, ha lasciato il campo al 35° in seguito all'espulsione di Diogo Queiros, sostituito da un'altra vecchia conoscenza rossonera: il difensore Tiago Djalò. Non dovrebbero, perciò. esserci ragioni di natura fisica per il cambio.