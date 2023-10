Prandelli su Loftus-Cheek: "Elemento prezioso per il Milan, peserà la sua assenza a Dortmund"

In merito all'assenza di Ruben Loftus-Cheek stasera contro il Borussia Dortmund, Cesare Prandelli ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "L’ex Chelsea si è ambientato in fretta ed è un elemento prezioso per il suo mix di fisicità e tecnica: non averlo contro il Borussia Dortmund senz’altro peserà. Ma ho fiducia in Pioli e nel gioco del Milan: se i rossoneri riusciranno a verticalizzare in fretta, trovando la profondità con Leao, possono far male ai tedeschi".