Premi UEFA post gironi di Champions: il Bayern fa 90, Milan e Inter appaiate

Primo nel gruppo e testa di serie al sorteggio, il Napoli è il club italiano che fin qui ha incassato di più dalla campagna di Champions: la fase a gruppi, con la qualificazione agli ottavi - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport - vale già 62,5 milioni. In questa speciale classifica seguono Inter e Milan (57,6), quindi Juventus (53,6). Per i bianconeri però il conteggio è più o meno finito: l’Europa League non è lontanamente paragonabile, anche vincendola il premio economico sarebbe all’incirca come un turno di Champions. De Laurentiis, Zhang e il fondo Red Bird possono invece sperare di superare i 100 milioni. In teoria, naturalmente: servirebbe sollevare la Champions.

Il Bayern fa 90

I premi sono necessariamente approssimativi perché, come sempre, i calcoli andranno fatti a fine stagione, tenendo conto di tutti i contratti e quindi del fatturato globale per la distribuzione del market pool (legato ai diritti tv di ogni paese). Quello italiano vale circa 40 milioni, quello tedesco quasi 60. Anche Premier e Liga sono davanti: siamo stati superati da mercati più ricchi. Questo è il secondo anno del triennio 2021-24 - conclude La Gazzetta dello Sport -, comunque il più ricco di sempre. La Champions distribuirà almeno 2,1 miliardi: nella fase a gruppi l’incasso più alto, fino a oggi, è quello del Bayern Monaco, grazie anche ai 6 successi, per un totale di 90 milioni. Vincere la coppa farebbe decollare il montepremi dei tedeschi oltre i 130 milioni. L’Europa League raggiungerà globalmente quota 480 milioni, la Conference 240.