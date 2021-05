Premio Gentleman, Leao contro il Benevento miglior gol rossonero. Il portoghese: "Sogno un trofeo con il Milan"

Quello di Rafael Leao in casa del Benevento è stato votato dai tifosi rossoneri come miglior gol del Milan in questa stagione. Ecco le parole dell'attaccante portoghese a sportmediaset.it: "E' stato il gol più bello della mia carriera finora, ma cercherò di farne altri ancora più belli. Futuro? Sogno di vincere un trofeo con il Milan".