MN - Pres. Consiglio Regionale Lombardia: "Certo che si farà il nuovo San Siro"

Il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Federico Romani ha confermato che il nuovo San Siro si farà sicuramente

Il nuovo stadio di Milano, come capita spesso nella sosta per le Nazionali, è un argomento che torna prepotentemente di moda. Tanto più che in questi giorni è emersa la notizia che Malagò ha inserito il nuovo San Siro ancora da edificare nella lista degli impianti per Euro 2032 che si terrà tra Italia e Turchia. Per tale ragione la redazione di MilanNews.it ha intervistato Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha espresso il suo parere su questo tema.

Le parole del Presidente Romani sulla fattibilità del progetto del nuovo stadio a Milano: "Certo che si farà il nuovo stadio, è stata approvata in consiglio comunale a Milano la delibera che prevede l'avvio dell'iter, è già stata depositata la VAS quindi pensiamo intorno al secondo semestre del 2027 inizieranno i lavori. Lo stadio sorgerà di fianco all'attuale Stadio Meazza, avrà una capienza di circa 70.000 posti e l'obiettivo è quello di realizzarlo entro il 2032 in occasione degli Europei che l'Italia ospiterà. Insomma l'iter è avviato mentre il Meazza dovrebbe rimanere una piccola porzione, su tutta l'area sorgeranno attività commerciali, alberghi ed edifici pubblici"