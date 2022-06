Pressing del Newcastle su Botman. L'alternativa è Bremer

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con Sven Botman, difensore centrale del Lille. Le due parti flirtano sin dai tempi dell'ultima sessione di mercato, a gennaio. I rossoneri hanno messo sul piatto un quinquiennale e l'olandese vorrebbe vestire rossonero. Il problema è che il Lille e il calciatore stesso sono pressati dalla corte del Newcastle - che offre qualcosa in più dei 30 milioni del Milan - e sta cercando di sfruttare i tempi d'attesa dovuti alla situazione societaria del club francese per convincere Botman a giocare in Premier League. Il Milan ha già comunuque pronta l'alternativa e sarebbe pronto a virare su Gleison Bremer, miglior difensore del campionato quest'anno con il Torino su cui c'è da sfidare la concorrenza dell'Inter.