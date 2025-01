Prima Champions di Conceiçao al Milan. Come sono andati i predecessori all'esordio

Cinquantunesima panchina per Sergio Conceiçao questa sera in Champions League. Cinquantatreesima, se contiamo anche i playoff. E prima da allenatore del Milan. Il battesimo del tecnico portoghese non fu dei più fortunati, nell'ormai lontano 2017: 1-3 casalingo contro il Besiktas. Complessivamente sono 25 i successi nel massimo torneo continentale, 7 pareggi e 18 sconfitte. Porto che sotto la sua guida ha raggiunto due volte i quarti di finale e tre gli ottavi.

Di seguito tutti i battesimi in Champions, da quando la competizione ha assunto questo nome. Non abbiamo inserito in lista Arrigo Sacchi, che perse nel 1996 contro il Rosenborg poiché il tecnico di Fusignano giocò già la competizione con la denominazione Coppa dei Campioni (vincendola due volte).

Fabio Capello, Milan - Olimpia Lubiana 4-0 (1992)

Oscar Washington Tabarez, Milan - Porto 2-3 (1996)

Alberto Zaccheroni, Chelsea - Milan 0-0 (1999)

Carlo Ancelotti, Milan - Lens 2-1 (2002)*

Leonardo, Marsiglia - Milan 1-2 (2009)

Massimiliano Allegri, Milan - Auxerre 2-0 (2010)

Clarence Seedorf, Milan - Atletico Madrid 0-1 (2014)

Stefano Pioli, Liverpool - Milan 3-2 (2021)

*Non è stato considerato il preliminare, contro lo Slovan Liberec (1-0 a San Siro)