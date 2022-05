Primavera 1, domenica si decide la lotta salvezza dei rossoneri: scontro diretto con il Genoa

MilanNews.it

Dopo un pareggio inaspettato nel derby (2-2), il Milan Primavera affronterà il Genoa nell'ultima giornata del campionato di Primavera 1: il match si giocherà domenica alle 12 al centro sportivo Vismara. I rossoneri, attualmente, sono a +2 dalla squadra ligure, che occupa momentaneamente il quartultimo posto in classifica, valevole l'accesso ai play out di campionato. In contemporanea giocheranno anche Napoli (vs Hellas) e Lecce (vs Torino), in lotta con Milan e Genoa per la salvezza.