Primavera Femminile, domani la semifinale con la Roma: dove e quando vederla

Grazie al successo per 2-1 contro il Sassuolo nei quarti di finale di ritorno (vittoria per 1-0 anche nella sfida di andata), la Primavera Femminile del Milan si è qualificata alle Final Four Scudetto in programma al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 10 al 12 giugno. Domani è in programma la semifinale con la Roma, mentre domenica la possibile finale. La gara sarà visibile sull'applicazione ufficiale del Milan e sul canale YouTube del club rossonero con membership.