Primavera Femminile, mister Corti: "Dbbiamo migliorare per essere una squadra più completa. Sul derby..."

Davide Corti, tecnico della Primavera Femminile del Milan, ha commentato così il 3-0 contro la Lazio: "Abbiamo fatto vedere delle belle cose, ma possiamo e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti come la voglia di riconquistare il pallone e la velocità delle giocate per essere una squadra più completa e pronta quando affronteremo gare più complicate. Il prossimo derby? Cercheremo di scendere in campo sereni e di proporre un buon calcio" riporta il sito ufficiale rossonero.