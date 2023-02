Primavera Femminile, Premoli: "Essere il capitano del Milan è un onore"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTV, Chiara Premoli, capitano della Primavera femminile del Milan, ha commentato così la sua esperienza in rossonero: "È un onore essere il capitano del Milan femminile Primavera. Cerco sempre di entrare in campo con il sorriso ma questo anche fuori. Contro il Verona è stata una bellissima partita. Non ci aspettavamo di vincere con un risultato così largo".