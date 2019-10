Primavera Milan, Colombo salta il Mondiale per infortunio: "Sembra un brutto sogno, ma non lo è"

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, salterà i Mondiali U17 in Brasile per un infortunio che lo terrà fuori per un po di tempo: "Avevo faticato tanto per conquistarmi questo mondiale, ero rientrato bene dopo l’operazione ma a volte il destino è crudele...a pochi giorni dall’esordio devo rinunciare al mondiale... microfrattura da stress al quinto metatarso, sembra tutto un brutto sogno, ma purtroppo non lo è..."