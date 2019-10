Primavera Milan, Giunti a Sportitalia: "Abbiamo tutte le qualità per mettere in diffcoltà lo Spezia"

Le parole di mister Giunti, ai microfoni di Sportitalia, prima del match tra Milan e Spezia.

Sulla partita col Parma: "Veniamo da un buon risultato casalingo, abbiamo dato prova che quando vogliamo facciamo le cose per bene e siamo difficili da affrontare. Spero che riusciamo a riproporre quanto fatto col Parma. Spero che oggi i ragazzi mi diano garanzie"

Su Maldini: "Caso ha voluto che la prima da titolare la facesse con lo Spezia, che dopo mezzora fummo costretti a sostituirlo per un problema. Oggi quindi ha l'occasione di giocare anche per dargli un po di minutaggio, a lui e ad altri giocatori. Abbiamo tutte le qualità per mettere in difficoltà lo Spezia. Incontriamo una squadra che ha messo in difficoltà la capolista Verona"

Post Sampdoria: "Noi dobbiamo dare delle risposte a noi stessi e, se dobbiamo vincere il campionato, voglio che i miei ragazzi abbiano capito bene il discorso fatto dopo Genova. Tutto passa da una crescita costante, se pensiamo di essere più forti dell'avversario rischiamo di fare delle brutte figure"