Primavera, Mister Renna esulta: “Vittoria contro una squadra molto forte”

Dopo sei giornate torna alla vittoria il Milan Primavera di mister Giovanni Renna. Sotto il diluvio di Carate Brianza, i rossoneri giocano bene, gestendo ritmi e velocità soprattutto nel primo tempo. Un gol per tempo, Prima Zukic e poi Scotti, con i rossoneri che grazie a questa vittoria tornano a scalare la propria classifica. Una bella risposta dopo l'amaro pareggio contro il Bologna. Queste le parole del Mister Renna rilasciate nel post partita:

Arrivata la vittoria, contro il Parma, dopo 6 giornate. Che vittoria è stata? "Una partita giocata ad armi pari, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco contro una squadra molto forte. Siamo stati bravi a capitalizzare dopo la terza occasione con Zukic e quindi siamo stati avvantaggiati sotto questo aspetto. Credo che all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto qualche altra occasione dove dovevamo chiuderla ma non ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a fare il secondo gol con il nostro capitano Scotti e quindi dopo la partita l'abbiamo indirizzata a differenza di domenica scorsa, e l'abbiamo gestita in un certo modo per portare a casa i 3 punti"



Oltre a Zukic, voglio fare una menzione in particolare a Pandolfi. Come hanno giocato? " A Zukic vanno fatti i complimenti perchè questo ragazzo veniva da 90 minuti fatti 2 giorni fa. Ci ha dato subito la disponibilità, è venuto al campo con la massima serenità, è riuscito a fare gol, ne stava facendo un altro. Non ci sono parole per l'uomo e per il calciatore. Per quanto riguarda Pandolfi sono d'accordo con te ha fatto una buona prestazione, il ragazzo è andato a fare il mondiale. Giustamente non ha fatto a livello atletico chissà che cosa ma piano piano lo stiamo riprendendo. Ma Fabio è un giocatore che fa la differenza e che deve continuare a migliorare se vuole arrivare a determinati obbiettivi, e sono sicuro che ci arriverà"