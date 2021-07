Primo compleanno da rossonero per Maignan: tanti auguri, Mike!

Ancora deve fare l'esordio che è già tempo di festeggiare il suo compleanno: Mike Maignan, neo portiere rossonero, oggi compie 26 anni. Una ricorrenza che il gigante nativo della Guyana francese, ma cresciuto a pochi chilometri da Parigi, celebra da campione di Francia in carica con il Lille poco dopo l'impegno anche a Euro 2020 insieme alla Nazionale francese. In attesa di tuffarsi a pieno nel mondo Milan, a partire dall'imminente ritiro in vista della nuova stagione. Tanti auguri Mike!