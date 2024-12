Primo gol in campionato per l'obiettivo del Milan Samuele Ricci

Nel lunch match di oggi Udinese e Torino hanno dato spettacolo al Bluenergy Stadium, complice anche il pirotecnico risultato finale. Nonostante il doppio vantaggio, la formazione friulana si è fatta rimontare da quella di Paolo Vanoli, che prima con Che Adams e poi con Samuele Ricci è riuscita a conquistare un punto che fino al 49esimo minuto sembrava essere un miraggio.

Sul pareggio del Torino c'è dunque il marchio del centrocampista italiano, obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato invernale. Quello di questo pomeriggio, poi, è stato il primo gol in stagione di Samuele Ricci, il quarto in totale della sua esperienza in granata.