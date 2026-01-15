probabile formazione Como-Milan, Pavlovic out. Tornano i titolari. Fullkrug recuperato

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug, 11 Pulisic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Gimenez, Pavlovic

Diffidati: Fofana

Squalificati: /

Ballottaggi: /

Oggi si gioca Como-Milan, e Max Allegri non avrà a disposizione, oltre al solito Gimenez, anche Pavlovic. Il serbo ha nove punti di sutura in testa, necessari dopo uno scontro di gioco avvenuto durante Fiorentina-Milan. Convocato invece Niclas Fullkrug, che contro la Fiorentina ha rimediato un’infrazione alla falange del piede: l'ultima rifinitura di questa mattina ha dato segnali positivi e quindi il tedesco andrà in panchina.

A parte queste defezioni gli altri, per ora, sono tutti abili e arruolabili. In difesa torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro sostituendo Pavlovic. Sulla fascia torna titolare Bartesaghi, così come tornano dall'inizio Fofana, Modric e Rabiot, tutti e tre lasciati a riposo al Franchi. In attacco tocca ancora a Pulisic e Leao, alla terza titolarità in Serie A in questo torneo.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it