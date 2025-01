probabile formazione Leao torna dall'inizio, a centrocampo ancora Musah. Riecco Calabria

Dopo la grande gioia per la vittoria nel derby in finale di Supercoppa Italiana il Milan torna nella realtà della Serie A, dove i rossoneri erano partiti per l'Arabia occupando l'ottavo posto in classifica. Inutile stare a specificare come l'inversione di rotta in campionato debba essere brusca e netta: Conceiçao e Ibrahimovic sono stati chiari, i rossoneri devono tornare ad occupare le zone alte della classifica. Anche perché con la vittoria in rimonta contro l'Inter il mood generale, di giocatori e tifosi, è cambiato: un'occasione che sarebbe quasi da masochisti non sfruttare. A San Siro arriva il Cagliari di Davide Nicola, che in Sardegna ha fermato la squadra allora allenata da Fonseca con un rocambolesco 3-3. Vietato sottovalutare l'avversario, ed anche per questo Conceiçao ha deciso per un cambiamento sostanziale: il Milan tornerà in ritiro a Milanello alla vigilia delle partite ufficiali. La squadra rossonera dormirà infatti nel Centro Sportivo milanista la notte prima della gara e domani pomeriggio effettuerà la rifinitura a San Siro, come se quella con i rossoblu fosse una sfida di Champions League.

È tornato in gruppo Okafor dopo il problema al polpaccio, questo vuol dire che il mister, tolti Florenzi, Chukwueze (infortunati) ed Emerson Royal (squalificato) ad oggi ha tutta la rosa a disposizione. Vedremo probabilmente quello che potremmo considerare il Milan tipo, la stessa squadra che ha affrontato l'Inter a Riyad ma con un Leao, in condizione e voglioso, dall'inizio. In porta Maignan, che nelle ultime due uscite ha indossato la fascia da capitano, linea a quattro con il ritorno di Calabria, poi Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. Centrocampo a tre, che con la duttilità di Musah poi può prendere anche forme diverse: insieme al numero 80 ci sono gli immancabili Fofana e Reijnders. In attacco si torna finalmente al tridente titolarissimo: Pulisic, Morata e Leao.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomoei 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Leao

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 20 Jimenez, 46 Gabbia, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 4 Bennacer, 8 Loftus-Cheek, 18 Zeroli, 17 Okafor, 90 Abraham, 73 Camarda, 9 Jovic.

Indisponibili: Florenzi, Chukwueze

Squalificati: Emerson Royal

Diffidati: Fofana, Morata

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Ore 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Now, Dazn

Web: milannews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Alassio-Cipressa

Quarto uomo: Perenzoni

VAR: Di Paolo

AVAR: Camplone