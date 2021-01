Probabile formazione Milan, scelte obbligate per Pioli

Emergenza totale per Stefano Pioli che continua a perdere giocatori. Un problema alla caviglia costringerà Hakan Calhanoglu a saltare l’impegno contro il Torino, e si aggiunge agli assenti Saelemaekers, Rebic e Ibrahimovic, dunque in attacco mancheranno tutti i titolari. Spazio a Castillejo, Diaz, Hauge e Leao. A centrocampo rientra Sandro Tonali dopo un turno di squalifica e farà coppia con Kessie, in difesa Calabria riprende il posto da terzino destro dopo aver giocato in mediana contro la Juve. Romagnoli, Kjaer e Hernandez completeranno il reparto arretrato.

Milan (4-2-3-1) Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hage; Leao.