Probabile formazione Roma: in tanti riposeranno, non Lukaku. Dybala e Pellegrini in panchina

Dopo la sbornia di coppa la Roma torna in campionato per continuare a inseguire il sogno Champions. Di fronte l'Udinese e l'unico assente sarà Azmoun. Gli altri tutti a disposizione, ma rispetto a San Siro il tecnico giallorosso sta pensando a qualche cambio. Non in porta dove proseguirà Svilar, mentre in difesa Smalling dovrebbe lasciar spazio al ritorno di Ndicka insieme a Mancini, con le fasce composte da Karsdorp e Angelino. In mezzo al campo Aouar punta a una maglia da titolare con Pellegrini e Cristante (potrebbe riposare Paredes). In attacco Dybala verso la panchina con Baldanzi al suo posto. Lukaku potrebbe rifiatare dando spazio ad Abraham, conferme per El Shaarawy.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N'Dicka, Angeliño; Bove, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy