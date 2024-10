probabile formazione Verso Fiorentina-Milan: Morata torna titolare. Out Calabria

Dopo il secondo passo falso consecutivo in Champions League in casa del Leverkusen, il Milan torna in campo domenica sera in campionato contro la Fiorentina: alle 20.45 si gioca allo Stadio Artemio Franchi in occasione della settima giornata di Serie A. I rossoneri devono dimostrare che la trasferta in Germania è stata soltanto un incidente di percorso e devono ripartire dall'ultima mezz'ora ben fatta - e che avrebbe meritato almeno un gol - contro il Bayer. Di fronte la Fiorentina dell'ex Yacine Adli reduce dalla vittoria in Conference League.

Passano le partite ma Paulo Fonseca non ha intenzione di fare cambi alla formazione titolare. Il tecnico portoghese confermerà gli undici che hanno giocato le ultime partite, con l'aggiunta di Alvaro Morata, non al meglio in settimana e partito dalla panchina in Champions League: lo spagnolo è recuperato pienamente e come ci ha abituati giocherò poco dietro a Tammy Abraham nell'attacco rossonero. A completare il reparto offensivo: a destra Pulisic, a sinistra Leao. A metà campo torneranno a giocare uno accanto all'altro Fofana e Reijnders, coppia sempre più rodata. In difesa, a destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal visto che Calabria si infortunato al polpaccio e non sarà della partita. L'unico ballottaggio è al centro della retroguardia tra Tomori e Palovic per una maglia dal primo minuto. A completare il reparto Gabbia e Theo. In porta c'è ovviamente Mike Maignan, che sta tornando a livelli importantissimi.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 E.Royal. 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao

90 Abraham

A disposizione: 96 Torriani, 69 Nava, 31 Pavlovic, 38 Terracciano, 28 Thiaw, 8 Loftus-Cheek, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 9 Jovic. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Bartesaghi

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria

Ballottaggi: Pavlovic/Tomori

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: ROSSI L. – CECCO

IV ufficiale: RAPUANO

VAR: Sozza

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it