probabile formazione Verso Milan-Roma: Joao Felix e Santi dalla panchina, Jimenez dal 1'

vedi letture

Dopo il recente pareggio in campionato contro l'Inter, il Milan di Sergio Conceiçao riparte dai delicati quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, in programma stasera alle 21.00. La società rossonera ha voluto pesantemente intervenire nel mercato di riparazione invernale, andando a rivoluzionare soprattutto il fronte offensivo. Oggi, però, i nuovi acquisti (eccezion fatta per Walker) dovrebbero partire dalla panchina. Tra i pali confermato Mike Maignan. A difesa dell'estremo difensore rossonero ci saranno Walker, Tomori, Pavlovic (in vantaggio su Gabbia che non sta benissimo) con Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo il Milan si schiererà a tre, ma non vederemo ancora Bondo, reduce da qualche fastidio muscolare accusato nelle scorse settimane. Ecco dunque Fofana, di ritorno dalla squalifica in campionato insieme a Musah e Reijnders, in gol nell'ultima sfida contro la Roma. Trio offensivo un po' rivoluzionato con Pulisic a destra, Jimenez e non Leao (non al 100%) a sinistra e al centro Tammy Abraham, l'ex di turno. Partono dalla panchina quindi Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders

20 Jimenez 90 Abraham 11 Pulisic

All. Conceicao

A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Leao, Camarda, Joao Felix, Gimenez, Sottil, Jovic.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Emerson Royal, Bondo

Squalificati: /

Diffidati: Terracciano

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: mercoledì 5 febbraio

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: PICCININI

ASSISTENTI: CECCONI – CECCON

IV: BONACINA

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA