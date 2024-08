probabile formazione Verso Parma-Milan: Okafor sostituisce Morata, esordio per Pavlovic?

Dopo il mezzo passo falso della prima a San Siro il Milan di Fonseca è atteso a Parma, dove cercherà i primi tre punti della stagione. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18.30, con la gara che verrà trasmessa su DAZN. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Morata, ed in conferenza stampa ha svelato le sue carte: al posto di Alvaro ci sarà Noah Okafor. Fonseca vuole un Milan particolarmente efficace ed aggressivo in pressione, lo svizzero garantisce maggiori garanzie in questo rispetto a Luka Jovic, che sarà sicuramente utile a gara in corso.

Salgono di condizione Reijnders e Theo rispetto ad una settimana fa e ci si aspetta quindi che possano partire da titolari, mentre Emerson e Fofana, arrivati "tardi" rispetto agli altri, sono ancora indietro fisicamente e non pronti per giocare dall'inizio. Dovrebbe essere anche l'occasione per l'esordio di Pavlovic, che di aggressività in fase difensiva ne ha da vendere. Leao e Pulisic intoccabili, mentre Fonseca ha lasciato il dubbio sulla composizione della trequarti. Chukwueze con Chris e Rafa? "Lo vedremo domani". Per le caratteristiche della gara è atteso un Milan meno spregiudicato in fase offensiva e un po' più fisico in mezzo al campo: per questo Loftus può tornare a giocare da trequartista.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor

A disp: 25 Raveyre, 96 Torriani, 22 Emerson, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 29 Fofana, 80 Musah, 56 Saelemaekers, 21 Chukwueze, 9 Jovic. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Morata, Sportiello, Florenzi

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Cecconi-Fontemurato

IV uomo: Piccinini

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it