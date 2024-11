probabile formazione Verso S.Bratislava-Milan: Calabria torna dal 1', Okafor al posto di Leao

vedi letture

Dopo le vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, il Milan vuole ottenere il suo terzo successo di fila in Champions League nella trasferta sul campo dello Slovan Bratislava. In vista di questa partita, Davide Calabria dovrebbe ritrovare una maglia da titolare (Emerson Royal non è al meglio per un piccolo problema alla caviglia). In mezzo alla difesa, Tomori dovrebbe fare coppia con Gabbia, ma restano aperti i ballottaggi con Thiaw e Pavlovic. A sinistra ci sarà il "solito" Theo Hernandez.

Nessun novità in mezzo, con Fofana e Reijnders ormai diventati inamovibili, mentre in attacco, complice la squalifica di Morata, sarà Abraham a guidare l'attacco milanista. Alle spalle dell'inglese, spazio ad un trio molto offensivo visto che questa è una partita che il Milan deve vincere a tutti i costi, ma con un dubbio a sinistra con Okafor atteso in campo dal 1° minuto e Leao in panchina: con lo svizzero ci saranno Chukwueze a destra e Pulisic in mezzo.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

90 Abraham

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 31 Pavlovic, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: Morata

Diffidati: Fofana

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: Tomori/Gabbia/Pavlovic; Okafor/Leao

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP - Iñigo Prieto ESP

IV Ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz ESP

VAR: Carlos del Cerro Grande ESP

AVAR: Valentín Gómez ESP

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it