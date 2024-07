Problema al muscolo obliquo addominale destro per Abraham: farà i raggi

"Abraham ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando terapia specifica e stiamo conducendo indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica". Lo riporta la AS Roma.

TRA ABRAHAM E FULLKRUG

Il mercato del Milan e in particolare il reparto offensivo non intende fermarsi solo all'acquisto, ormai in dirittura d'arrivo di Alvaro Morata. La dirigenza milanista intende regalare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti e i nomi più caldi in questa sessione estiva di mercato sono Abraham, Füllkrug e Dùran. Per quanto riguarda il tedesco del Borussia Dortmund e della Germania, l'interesse da parte del Milan sembrerebbe forte.

Infatti, come riportato dal collega tedesco Florian Plettenberg, il Milan sembrerebbe davvero intenzionato a provare a portare a Milano Niclas Füllkrug, reduce dalla buona esperienza all'Europeo con la sua Germania. Il Milan si sarebbe informato su tutti i dettagli in occasione dei primi colloqui, ma al momento non c'è ancora nessuna trattativa, decisione o accordo con giocatore e club.

I rossoneri vogliono ingaggiare almeno un altro attaccante dopo Álvaro Morata. Füllkrug, 31 anni è un obiettivo serio, anche Tammy Abraham è nella lista.