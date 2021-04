Procuratore antidoping chiede 20 giorni di squalifica per Gasperini, può saltare il Milan

Il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini per "aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi", una violazione dell'art.3 comma 3 del codice. L'allenatore sarà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il 10 maggio prossimo e nel caso venisse sanzionato, in base alle norme non potrebbe avere contatti con tesserati per tutta la durata della sospensione, saltando anche le ultime tre partite di campionato (nell'ultima di campionato la Dea è impegnata contro il Milan, ndr), con la volata Champions che verosimilmente vedrà l'Atalanta tra le grandi protagoniste, e la finale di Coppa Italia contro la Juve.