PSG, Al-Khelaifi esalta Verratti: "È il miglior giocatore italiano in circolazione in questi anni"

Il PSG di Nasser Al-Khelaifi è pronto a ripartire con un nuovo progetto targato Luis Campos come DS. Ci sarà anche un nuovo allenatore al posto di Mauricio Pochettino (Christophe Galtier del Nizza il favorito). La certezza però si chiamerà ancora una volta Marco Verratti, giunto ormai all’undicesima stagione a Parigi. Il presidente Al-Khelaifi, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio di Verratti dicendo: Marco è come un figlio, un giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto. È cresciuto con il club, ama il PSG. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra. Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità perché le merita. È il miglior giocatore italiano in circolazione in questi anni”.