PSG, Al-Khelaifi farà parte del Comitato Esecutivo della UEFA: sostituirà Gazidis

La prossima settimana a Roma verrà ratificato l'inserimento di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, come membro del Comitato Esecutivo della UEFA. Il qatariota prenderà il posto di Ivan Gazidis, diventato ineleggibile da due mesi in seguito al passaggio dall'Arsenal al Milan. I club italiani sono comunque rappresentati da Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA (l'associazione dei club europei). La nomina di Al-Khelaifi sorprende molto, in considerazione delle indiscrezioni che vogliono il club francese indagato dal massimo organo calcistico europeo per le violazioni alle norme del Financial Fair Play.