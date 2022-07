PSG, Galtier: "Vogliamo acquistare i profili migliori in relazione al nostro sistema e alle opportunità che offre il mercato"

MilanNews.it

Christophe Galtier, tecnico del PSG, is è così espresso in conferenza stampa sul mercato dei parigini, che coinvolge anche il Milan nella trattativa per Renato Sanches: "Abbiamo a disposizione grandi giocatore. Ne ero convinto e lo sono ancora di più adesso. Non stiamo cercando di rendere il PSG più francese, vogliamo acquistare i profili migliori in relazione al nostro sistema e alle opportunità che offre il mercato. Chi arriverà porterà qualcosa".