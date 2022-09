PSG, Soler: "Mbappé, Messi e Neymar sono persone normali, poi decidono le partite per te"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Soler, giocatore del Paris Saint-Germain, ha concesso un'intervista a Marca, dove ha parlato anche del rapporto con il trio delle meraviglie e con Christophe Galtier: "Mbappé, Messi e Neymar sono persone normali. Puoi parlare con loro, non ci sono problemi. Poi in campo decidono la partita per te. Sono venuto qui perché penso di poter essere importante e ho firmato per cinque anni. Con Galtier il rapporto è molto bello, molto serio. Sa quello che vuole e lavora molto bene tatticamente nei giorni che precedono le partite"