Pulisic a DAZN: "Mi piace questo nuovo ruolo, con questo sistema ci troviamo bene"
di Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Napoli. Le sue parole:

Un altro Milan dopo la Cremonese:

“Abbiamo iniziato bene dopo quella partita, oggi c’è una grande sfida. Se vinciamo oggi diamo un bel segnale per il futuro”.

Un Milan che con questo modulo sembra divertirsi:

“Sì, il divertimento è sempre la chiave. Mi piace questa posizione, questo ruolo. Ci troviamo bene con questo sistema”.