Pulisic a Sky: "Non vogliamo l'up and down, solo up. Calabria e Conceiçao? Hanno risolto, spirito alto"

Dopo la conferenza è tempo anche di one-to-one per Christian Pulisic a Zagabria alla vigilia della partita contro la Dinamo, ultima e ottava giornata della League Phase di Champions League. L'attaccante americano ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni.

Vedi possibilità di arrivare in fondo?

"Domani abbiamo una grande opportunità, se vinciamo siamo nelle prime otto: per noi è molto importante questa competizione e per me è la migliore cosa che c'è. Vogliamo vincere"

Come avete vissuto lite Calabria e Conceicao?

"Hanno risolto dopo. Noi dobbiamo andare avanti e adesso il focus è la partita di domani. Lo spirito della squadra dopo Parma è alto"

Che partita ti aspetti domani?

"Non vogliamo l'up and down, vogliamo solo up. Sono stato qua due anni fa con il Chelsea, non è facile giocare qua: ci aspettiamo una grande atmosfera e una buona squadra. Non sarà facille"

Cos'è cambiato con Conceicao?

"Lui porta più intensità, al 100%. Penso che ha cambiato un po' questo spirito: è importante per noi, non abbiamo tanto tempo per allenarci perché giochiamo ogni tre giorni"

Come hai visto Walker?

"Si è integrato molto bene. Mi ha detto che non è possibile imparare l'italiano e sono d'accordo (ride, ndr). Lui è un grande giocatore e ci aiuterà tanto"