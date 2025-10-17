Pulisic ai box per 3 settimane: ecco contro chi potrebbe tornare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20
di Francesco Finulli

Christian Pulisi è out per almeno tre settimane. Al rientro dalla sosta con la Nazionale americana, il miglior giocatore rossonero di questo avvio di stagione è tornato infortunato e oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado che terrà lontano dal campo lo statunitense almeno per una ventina di giorni. Da capire dunque quando il tecnico Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione nuovamente uno dei suoi top player della rosa.

Le tre settimane, sulla carta, scadono con il weekend del'8-9 novembre: quel sabato sera il Milan sarà impegnato nella trasferta al "Tardini" contro il Parma, ultima gara prima della terza sosta stagionale per le Nazionali. Da capire, dunque, in primis se il recupero di Pulisic procederà al meglio, secondariamente se riuscirà a ultimare il processo di riatletizzazione per la gara. Il club potrebbe anche decidere di tenerlo a riposo anche in Emilia, sfruttando la sosta per recuperarlo a pieno titolo: in questo caso, Pulisic rientrerebbe nel derby contro l'Inter del 23 novembre

Queste le partite che Pulisic salterà quasi sicuramente: in casa contro la Fiorentina (19/10), in casa contro il Pisa (24/10), in trasferta contro l'Atalanta (28/10), in casa contro la Roma (02/11).