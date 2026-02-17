Pulisic ci sarà contro il Como? Allegri: "Speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio"

In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole:

"A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra".

Come ha vissuto l'ultimo weekend di polemiche?

"Hanno già parlato in tanti. Noi bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, senza disperdere energie mentali e nervose su quello che è successo. Bisogna essere bravi a gestire all'interno della partita gli imprevisti. Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Le persone di competenze stanno lavorando per migliorare le cose del VAR oggettive. Poi le cose soggettive sono opinabili, quelle oggettive no. La cosa importante per noi sono i punti domani, bisognerà fare un altro passettino in avanti".