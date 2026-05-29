Pulisic da 5 per il pagellone di QS: "C'era una volta Capitan America"

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Christian Pulisic bocciato dal pagellone del QS, viene giudicato con un 5 in pagella per la sua stagione che è crollata nella seconda metà

La maggior parte dei calciatori del Milan o di figure legate al Milan non fanno una bella figura nel pagellone della Serie A pubblicato dal QS questa mattina. Il quotidiano ha dato valutazioni numeriche e giudizi scritti ad alcuni dei protagonisti in negativo e in positivo della stagione che si è appena conclusa. Tra i milanisti giudicati in maniera insufficiente c'è anche Christian Pulisic che, dopo aver giocato una prima metà di stagione da MVP, è completamente scomparso dal campo, a digiuno dal 28 dicembre scorso.

Il QS boccia Christian Pulisic con un 5 in pagella che è lo stesso voto che viene riservato anche a Rafael Leao, con cui ha condiviso un rendimento molto simile nel corso dell'annata. Il giudizio cita il grande momento iniziale e poi la "depressione" sportiva della seconda metà dell'anno: "C'era una volta Capitan America. Inizio stagione sull'onda del recente, scintillante, passato: tra campionato e coppe in doppia cifra alla svelta. Poi il digiuno iniziato a fine dicembre 2025: un'eternità senza reti".