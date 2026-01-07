Pulisic-Leao finalmente dal 1' insieme? La conferma di Allegri in conferenza

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

Domani finalmente Leao e Pulisic insieme... Cosa ci possiamo aspettare da loro? Cosa ti danno?

"Questo lo vedremo, hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene oggi e domani mattina domani dovrebbero essere i titolari. Non sono ancora al massimo della condizione. Pulisic ha questo flessore che ogni tanto gli dà fastidio, Leao l'adduttore... Ma tutti devono fare una buona partita da squadra, questi mesi sono importanti per arrivare a marzo, con calma e pazienza, nelle migliori condizioni".

Sembra che sia una colpa che il Milan segni al primo tiro in porta... E c'è anche chi dice che il Milan non durerà con questo gioco...

"Sulla qualità del gioco lavoriamo tutti i giorni per migliorare qualità e velocità del passaggio. Cerchiamo di continuare a migliorare anche la fase difensiva. Vogliamo migliorare nelle due fasi, quando hai palla e quando non ce l'hai. Sui gol al primo tiro... Io ora su questo posso solamente dire che ho detto ai ragazzi che visto che vado su in età mi piacerebbe se mi facessero soffrire un po' meno (ride, ndr). Scherzi a parte, è una qualità importante dei ragazzi che hanno. Sanno che ogni palla, che può essere l'unica palla che capita, deve essere sfruttata. Quando giochi per vincere al Milan non è che una palla decide una partita, ma una stagione. La pesantezza della palla è completamente diversa da chi gioca per la media classifica. Ecco perché i ragazzi devono avere una crescita mentale. Ma non credo che sia una vergogna, anzi. È una qualità che i ragazzi hanno".

Quanto è importante Rabiot anche sulla mentalità?

"Credo che sia una regola di vita. Non è che i più anziani sono più bravi tecnicamente. Non è che è un ingegnere anziano è più preparato di uno più giovane. Nel calcio è una questione di partite giocate. È solo una questione di esperienza. Il Milan ha giocatori con meno partite ma di ottima qualità che possono diventare importanti per il futuro del Milan".