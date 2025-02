Pulisic, sei decisivo anche senza segnare: nuovo primato e record per l'americano!

Dopo aver ritrovato il sorriso con la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, il Milan può far festa anche in campionato dopo il pareggio beffardo nel derby con l'Inter della settimana scorsa. Dopo un brutto primo tempo, gli ingressi di Pulisic, Leao e Gimenez cambiano la squadra all'intervallo e nel secondo tempo arrivano due espulsioni (prima Tomori, poi Marianucci) ma soprattutto due gol: doppio assist di Pulisic, prima per Leao e poi per Gimenez, che vive il debutto in Serie A da sogno timbrando subito il cartellino.

RECORD PULISIC

Christian Pulisic ha servito due assist in una singola partita di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.