Punterete ad affermarvi anche in Europa? Pioli: “In ogni partita dobbiamo mettere in campo il nostro potenziale”

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così dell' affermarsi anche in campo europeo: "Noi dobbiamo mettere in campo il nostro massimo potenziale in ogni partita. La partita di domani è molto importante, ma non ancora decisiva perchè poi mancano tante altre partite. Ma sappiamo che è una gara importante e l'abbiamo preparato bene".