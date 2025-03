Può Pulisic diventare anche leader carismatico? Henry: "Magari lo sarà in futuro, ma smettiamola di forzarlo a essere qualcuno che non è"

Nel pre partita di Canada-Stati Uniti, sfida valida per il terzo e quarto posto della CONCACAF Nations League (LEGGI QUI), la leggenda francese Thierry Henry ha così parlato del capitano degli States, nonché numero 11 del Milan Christian Pulisic, protagonista fino a questo momento di una stagione incredibile:

"Io credo che Christian Pulisic sia un gran giocatore, davvero un grande giocatore. Per la prima volta sta giocando in una squadra ogni settimana offrendo sempre prestazioni ottime. Però bisogna anche stoppare le narrative sulla sua leadership da capitano, non bisogna forzare a esserlo. È un leader tecnico. Gattuso non era Pirlo, Pirlo non era Gattuso. Questo non vuol dire che non sia il migliore della squadra. È quel giocatore vocale in campo? Quel giocatore che fa il tackle che infiamma la folla? Pulisic è molto bravo in tante cose ma forse non è questo tipo di leader: e va benissimo così, smettiamola di forzarlo a essere qualcuno che non è. Magari lo sarà in futuro, non lo so: ma per il momento basta cercare qualcosa che non c’è".