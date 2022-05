Qatar 2022, scatta l'indagine sull'Ecuaror. L'Italia spera di essere ripescata

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Il Mattino, è scattata l’indagine della FIFA ai danni dell’Ecuador in quanto la nazionale allenata da Gustavo Alfaro pare aver schierato un giocatore di un’altra nazionalità durante le gare di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La FIFA ha aperto un procedimento che potrebbe portare l'Ecuador all'esclusione dalla competizione. Siccome i ripescaggi non sono automatici, non è detto che esclusa una sudamericana vada un'altra sudamericana. L'Italia ha una speranza a cui appigliarsi dato che nella lista del ranking sarebbe la prima esclusa. Tutto dipende dall'eventuale sanzione FIFA: la sottrazione dei punti ottenuti oppure l'espulsione definitiva.