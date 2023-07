QS: "Tutti pazzi per Morata. Inter, Milan, Roma e Juve sullo spagnolo"

"Tutti pazzi per Morata". Così apre oggi in prima pagina il Quotidiano Sportivo, riferendosi alle numerose pretendenti per lo spagnolo. Inter, Milan e Roma sono sull'ex Juve. Anche i bianconeri in corsa, se salta Lukaku.