Qual. Euro 2020, Macedonia-Polonia 0-1: UEFA assegna gol a Piatek

Nel gruppo G di Qualificazione a Euro 2020, la Polonia passa all'Arena Todor Proeski di Skopje per 0-1. Fondamentale la rete del rossonero Piatek, entrato al 46' e subito in rete. Sulla marcatura del milanista c'è un giallo, perché la rovesciata del Pistolero avviene nell'area macedone piena di giocatori e sia Lewandoski che Glick provano a toccare in porta per ultimi. La UEFA, tramite il proprio sito, assegna il gol all'attaccante del Milan, ecco cosa ha scritto:

47' K. Piątek (Poland) scores!

La Polonia non impiega molto per trovare il gol dopo la ripresa, e lo fa in modo spettacolare dagli sviluppi di un corner. La Macedonia del Nord non riesce a spazzare il pallone e Piatek si lancia verso la sfera con una sforbiciata acrobatica, Lewandoski e Glick tentano l'ultimo tocco a rete ma falliscono il contatto con la palla prima che passi la linea di porta.

Poland did not take long to find the net after the restart, and they do it in spectacular fashion following a corner. North Macedonia fail to clear and Piątek launches himself at the ball with an acrobatic overhead kick, Lewandowski and Glick both trying and failing to get a final touch before it crosses the line.