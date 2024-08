Quali partite salterà Alvaro Morata? Parte il countdown per il rientro dello spagnolo

L’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto Alvaro Morata ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana.



Quali partite salterà Alvaro Morata? È certa l'indisponibilità per la partita contro il Parma, in programma sabato 24 alle 18.30 al Tardini. Ufficiale a questo punto anche il forfait per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato 31 alle ore 20.45. Quella nella capitale sarà l'ultima partita prima della sosta dedicata alle nazionali. Si ritornerà in campo nel weekend 14/15 quando a San Siro arriverà il Venezia e la speranza è di recuperarlo già allora. Dopo i lagunari sarà tempo di Champions League, con la prima giornata del massimo torneo continentale. Ancora ignoto l'avversario, col sorteggio che ci sarà giovedì 29 agosto. Dopo la coppa sarà tempo di derby, nel weekend del 21/22 settembre. Il mese si chiuderà con la sfida contro il Lecce nel weekend 28/29.