Qualificazioni Mondiali: Moldavia-Italia, 5 milioni e mezzo di telespettatori

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "È motivo d'orgoglio sapere che sei/sette milioni di persone guardano le nostre partite". Queste le parole del Ct Gennaro Gattuso, che mercoledì in conferenza stampa aveva sottolineato il suo interesse per i dati sugli ascolti delle gare della Nazionale. Sono stati 5.643.000 i telespettatori che hanno seguito il successo per 2-0 degli Azzurri sulla Moldavia, frutto delle reti nel finale di Gianluca Mancini e Francesco Pio Esposito.

Il match disputato al 'Zimbru Stadium' di Chisinau, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 26.7% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri. Domenica sera (20:45) sulla prima rete Rai andrà in onda anche la sfida tra la Nazionale e la Norvegia di Haaland, ultimo incontro nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 nonché ultimo impegno dell'Italia nel 2025. (ANSA).